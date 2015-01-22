НАТО створить штаби в шести країнах Центральної та Східної Європи

Це агентству BNS підтвердив головнокомандувач Збройними силами Литви, генерал-майор Йонас Вітаутас Жукас, повідомляє Delfi.

"Рішення позитивне. Ці штаби будуть засновуватися", - сказав генерал агентству по телефону з Брюсселя.

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За його словами, штаб, який безпосередньо підпорядковується главі сил союзників у Європі, припускають заснувати у Вільнюсі, поруч з Об'єднаним штабом. Половину персоналу в ньому складуть литовці, іншу половину - міжнародні сили.

За словами генерала, інші схожі штаби повинні бути засновані в Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і Болгарії. Це має намір зробити в цьому році.

Установа штабів на початку лютого повинні затвердити міністри оборони НАТО.

"Для Литви - хороші новини. Нам вдалося досягти того, що ми хотіли", - стверджував Й.Жукас.

Штаб буде "єднанням між національними силами, дислокованими в Литві силами НАТО і головним проводом НАТО в Європі".

За словами генерала, в дискусіях також затверджені плани по створенню сил дуже швидкого реагування (англ. VJTF) і піднято питання про те, що НАТО має переглянути свою стратегію і оцінити нові загрози.