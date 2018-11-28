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Унаслідок вибуху біля хімзаводу в Китаї загинули понад 20 осіб, є поранені (фото, відео)

03:50, 28 листопада 2018
Світ
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Правоохоронці розслідують причину вибуху / Twitter

Про це повідомили місцеві влади, пише Reuters.

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини, ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.

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Теги: #Китай#вибух