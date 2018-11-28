Унаслідок вибуху біля хімзаводу в Китаї загинули понад 20 осіб, є поранені (фото, відео)

Під час вибуху загинули 22 людини, ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї загинули понад 20 осіб, є поранені. Про це повідомили місцеві влади, пише Reuters. В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини, ще щонайменше стільки ж отримали поранення. Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу. Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 листопада 2018 р. #BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 листопада 2018 р.

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