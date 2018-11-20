На Рівненському військовому полігоні прогримів вибух

Потерпілий - військовослужбовець 30-ї механізованої бригади, яка приїхала на навчання на Рівненський полігон з Житомирщини.

На Рівненському військовому полігоні сьогодні, 20 листопада, внаслідок вибуху поранено військовослужбовця-контрактника 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, що дислокується у м. Новоград-Волинський Житомирської області.

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Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин, подія сталася на території полігону під час навчань військових, які підпорядковані оперативному командуванню «Північ».

За словами начальника прес-служби ОК «Північ» Віталія Кирилова, потерпілим унаслідок вибуху є військовослужбовець з 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, частина якої приїхала на навчання на Рівненський полігон.

Наразі у прес-службі ОК «Північ» не вдалося з’ясувати, який саме предмет вибухнув. Чоловіка госпіталізовано.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Нацполіції.

Нагадаємо, 30 вересня у Херсонській області на полігоні внаслідок вибуху постраждав військовослужбовець-контрактник.