Над Кремлем знову з'явилися військові вертольоти, що перевозять людей у сітці (фото, відео)

На кадрах видно, як гелікоптери кружляють над центром столиці та готуються до посадки біля Кремлівської стіни.

Ще один етап осінніх навчань Федеральної служби охорони пройшов сьогодні в центрі Москви - там знову літали вертольоти.

Частина навчань ФСО проходили на Красній площі, в Олександрівському саду і на Боровицькій площі, передають росЗМІ.

Над Кремлем знову пролетів вертоліт з людьми на підвішеній платформі. Про ці навчання ФСО вже оголосила заздалегідь, пише "Говорить Москва" у Telegram.

22 листопада ЗМІ повідомляли, що в Москві з території Кремля злетіли два вертольоти Мі-8, які потім полетіли в бік станцій метро Новокузнецька і Павелецька.

Один з вертольотів тягнув сітку, в якій були три фігури, що нагадують людей.

Потім очевидці опублікували відео, на якому чітко видно, як у цій сітці рухаються люди.