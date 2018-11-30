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Над Кремлем знову з'явилися військові вертольоти, що перевозять людей у сітці (фото, відео)

14:04, 30 листопада 2018
Світ
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Над Кремлем знову літають вертольоти / фото Говорить Москва

Частина навчань ФСО проходили на Красній площі, в Олександрівському саду і на Боровицькій площі, передають росЗМІ.

Над Кремлем знову пролетів вертоліт з людьми на підвішеній платформі. Про ці навчання ФСО вже оголосила заздалегідь, пише "Говорить Москва" у Telegram.

22 листопада ЗМІ повідомляли, що в Москві з території Кремля злетіли два вертольоти Мі-8, які потім полетіли в бік станцій метро Новокузнецька і Павелецька.

Один з вертольотів тягнув сітку, в якій були три фігури, що нагадують людей.

Потім очевидці опублікували відео, на якому чітко видно, як у цій сітці рухаються люди.

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Теги: #Кремль#вертольоти