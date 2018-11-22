Вертоліт Мі-8 над Кремлем перевозив у сітці живих людей (відео)

Над Кремлем пролетів вертоліт, який ніс на тросі вантаж із живими людьми.

У четвер вдень, 22 листопада, над Кремлем пролетіли два вертольоти, до одного з них було прикріплено трос з платформою.

На цій платформі перебували живі люди – п'ятеро чоловіків у військовій формі та зі зброєю, пише Varlamov.ru.

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З'явилося відео очевидця, на якому чітко видно, як ці люди рухаються. Висловлювалися припущення, що це могла бути якась скульптура, але це не так.

У Федеральній службі охорони РФ пропагандистському телеканалу RT повідомили, що це навчання. Від інших коментарів у ФСО відмовилися.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Москві з території Кремля злетіло два вертольоти Мі-8, які потім полетіли в бік станцій метро Новокузнецька і Павелецька.

Один з вертольотів тягнув сітку, в якій перебували три фігури, що нагадують людей.