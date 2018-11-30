Хакери вкрали дані півмільярда гостей найбільшої мережі готелів Marriott

На тлі повідомлень про серії кібератак акції Marriott International впали на 6 відсотків.

Хакери отримали несанкціонований доступ до бази даних близько 500 мільйонів осіб, які бронювали номери в готелях мережі Starwood Hotels, що належить лідерові світового готельного бізнесу Marriott International.

Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомили у прес-службі Marriott, передає Deutsche Welle.

Служба безпеки Marriott повідомила керівництво про спробу несанкціонованого доступу до бази даних бронювання Starwood в США 8 вересня. Внутрішнє розслідування із залученням експертів встановило, що кіберзлочинці зламали базу ще в 2014 році, скопіювали наявні в ній дані, зашифрували їх, а пізніше зробили спробу видалити продубльовану інформацію.

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Відзначається, що хакери отримали доступ до особистих даних, адрес електронної пошти, номерів та номерів паспортів приблизно 327 мільйонів гостей. Ще у цілому ряді випадків мова йшла про номери банківських карт і терміни їх дії, проте ці відомості були захищені за допомогою спеціального шифрування, тому з точністю встановити, чи були вони зламані, поки не вдалося.

На тлі повідомлень про серії кібератак акції Marriott International на світових біржах впали на 6 відсотків.

Нагадаємо, готельна мережа Marriott була заснована в 1993 році. Штаб-квартира розташована в США. Компанія надає послуги управління більш ніж 4,4 тисячі готелів у 87 країнах і регіонах світу.

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. заснована в 1930 році. Штаб-квартира також розташована в США. Вона управляє більш ніж 1,3 тисячі готелів у 100 країнах світу. Штат компанії налічує близько 188 тисяч осіб.