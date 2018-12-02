Грузинська опозиція буде домагатися скасування результатів президентських виборів

Як повідомив кандидат в президенти від опозиційної коаліції "Сила в єдності" Грігол Вашадзе, опозиція вимагає також дострокових парламентських виборів.

Опозиція в Грузії через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні.

Про це заявив на мітингу в центрі Тбілісі кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе, повідомляє Радіо Свобода.

За результатами другого туру виборів президентом Грузії стала Саломе Зурабішвілі, яку неформально підтримує «Грузинська мрія»

Згідно з офіційними підсумками виборів, у другому турі він значно поступився Саломе Зурабішвілі, кандидатуру якої неформально підтримала правляча «Грузинська мрія».

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За словами Вашадзе, опозиція вимагає також дострокових парламентських виборів. Демонстранти вимагають від влади задовольнити їхні вимоги до 16 грудня, коли має відбутися інавгурація президента. Якщо цього не станеться, опозиція зробить наступні кроки – щоправда, Вашадзе не уточнив, які.

По Скайп-зв'язку перед присутніми виступив екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому заборонений в'їзд в країну. Він сказав, що за необхідності зможе приїхати в Грузію і долучитися до протестів.

Прихильники опозиції не визнають підсумків президентських виборів в Грузії, звинувачуючи владу в тиску на виборців і фальсифікації.

Правозахисники заявили, що під час голосування у другому турі тотальних і масових порушень, які могли б вплинути на результати виборів, вони не бачили.

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Міжнародні спостерігачі за виборами від ОБСЄ визнали вибори вільними, але при цьому зазначили, що кандидати були поставлені в нерівні умови. Вони заявили, що перед виборами в Грузії мали місце кілька соціальних і фінансових акцій – наприклад, близько 600 тисяч людей отримали часткове списання боргів за рахунок приватної фінансової інституції, пов’язаної з головою правлячої партії. Правлячою партією в Грузії наразі є «Грузинська мрія», яку очолює Бідзіна Іванішвілі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Грузії сьогодні, 2 грудня, раніше повідомило, що в Тбілісі були затримані п’ятеро громадян України. Їх звинувачують в незаконному зберіганні зброї. Потім повідомлялося про сімох затриманих.

Заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у мікроблозі Twitter повідомив, що консул перевіряє інформацію щодо затримання в Грузії громадян України.