У Вірменії розбився штурмовик Су-25

Обидва пілоти загинули.

У Міноборони Вірменії заявили про катастрофу раніше зниклого з екранів радарів штурмовика ВПС Су-25.

Про це повідомив в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян, пише Новое время.

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Оперативні служби вже знайшли місце падіння штурмовика - екіпаж літака загинув.

Що стало причиною аварії, поки невідомо.

Диспетчери втратили зв'язок з літаком у вівторок вранці. Су-25 виконував навчально-тренувальний політ з аеропорту Гюмрі.