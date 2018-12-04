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У Вірменії розбився штурмовик Су-25

13:24, 04 грудня 2018
Світ
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У Вірменії розбився Су-25 / фото прес-служба Міноборони

Про це повідомив в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян, пише Новое время.

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Оперативні служби вже знайшли місце падіння штурмовика - екіпаж літака загинув.

Що стало причиною аварії, поки невідомо.

Диспетчери втратили зв'язок з літаком у вівторок вранці. Су-25 виконував навчально-тренувальний політ з аеропорту Гюмрі.

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Теги: #Су-25#Вірменія