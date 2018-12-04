У Вірменії розбився штурмовик Су-25
13:24, 04 грудня 2018Світ
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Обидва пілоти загинули.
У Вірменії розбився Су-25 / фото прес-служба Міноборони
У Міноборони Вірменії заявили про катастрофу раніше зниклого з екранів радарів штурмовика ВПС Су-25.
Про це повідомив в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян, пише Новое время.
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Оперативні служби вже знайшли місце падіння штурмовика - екіпаж літака загинув.
Що стало причиною аварії, поки невідомо.
Диспетчери втратили зв'язок з літаком у вівторок вранці. Су-25 виконував навчально-тренувальний політ з аеропорту Гюмрі.
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