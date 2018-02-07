Опубліковано нове відео обстрілу збитого у Сирії російського штурмовика Су-25

Бойовик стверджує, що це саме він збив російський штурмовик Су-25 за допомогою зенітної установки.

У мережі з'явилося нове відео, на якому можна побачити, як сирійські повстанці обстрілюють російський штурмовик Су-25.

Ролик у своєму Telegram-каналі оприлюднив Directorate 4. Зазначається, що російський літак збили члени угруповання "Джейш Ідліб Хур". Су-25 обстрілювали із зенітної установки, розташованої на позашляховику. Хоча, як відомо, його врешті-решт знищили за допомогою ПЗРК.

Крім того, організація "Northern Syria Observer", яка позиціонує себе як союз незалежних сирійських журналістів, опублікувала інтерв'ю з одним з бойовиків угруповання "Джейш Ідліб Хур".

Махмуд Хадж Ісмаїл з позивним "Кастро" стверджує, що це саме він збив російський штурмовик Су-25, і зробив це не з ПЗРК, а за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКС над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.

Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.