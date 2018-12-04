Протести у Франції: "жовті жилети" незадоволені поступками уряду
Учасники акції "жовті жилети", які виступають проти підвищення цін на пальне у Франції, вважають недостатніми поступки французького уряду.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Le Figaro.
Як повідомлялося, у Франції на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне внаслідок масових протестів у країні. Про це офіційно оголосив прем’єр Франції Едуар Філіпп.
#France#YellowVests— Assem Ayyad (@AyyadAssem) 2 декабря 2018 г.
Violence is not the answer pic.twitter.com/DgqCsaP1HV
Однак, один із мітингувальників Бенжамін Коші заявив, що "жовті жилети" розраховують не на призупинення зростання цін на пальне, а на відмову від підвищення. Більше того, він додав, що французи хочуть змінити курс політики Еммануеля Макрона.
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"Французи – не горобці, вони не хочуть крихт, які їм дає влада, вони хочуть багет", – сказав Бенжамін.
Крім того, ще один відомий активіст "жовтих жилетів" Ерік Друє закликав посилити протести та нові демонстрації в суботу.
French police remove helmets as gesture of peace to #YellowVests protesters https://t.co/tJBvyxoI5Rpic.twitter.com/dAPtuWWc6b— RT (@RT_com) 4 декабря 2018 г.
Раніше уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.