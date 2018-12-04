Україна буде жорстко відстоювати власні інтереси в конфлікті з Угорщиною - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Київ буде жорстко відстоювати власні інтереси в конфлікті з Угорщиною, в той же час робити все для допомоги угорській громаді в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії у Брюсселі.

Він зазначив, що буде проводити зустріч з угорським колегою в Мілані на міністерській зустрічі країн ОБСЄ.

«Після консультацій, які відбулися цього тижня, і комплексних консульських консультацій, і економічних консультацій, ми перебуваємо на висхідній траєкторії, є серйозні питання для подальшої дискусії. Але ми розуміємо, що можна зробити, наші угорські колеги зрозуміли, що у нас є послідовна позиція: ми будемо, з одного боку, жорстко відстоювати наші інтереси, а з іншого – зробимо все, щоб допомогти нашій угорській громаді», - сказав міністр.

Клімкін висловив переконання, що дискусія з угорською стороною є достатньо продуктивною, і зауважив, що післязавтра, 6 грудня, розкаже про результати переговорів після зустрічі з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто у Мілані.

«Але навіть сьогодні він (Сійярто – УНІАН), коли виступав під час міністерського засідання, також висловив надію, що у нас будуть подальші кроки і реальний прогрес», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

У вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

22 листопада Сійярто заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.