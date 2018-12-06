Путін планує захопити всю Європу – історик

Американський історик російського походження розповів про головну поточну проблему у міжнародній політиці.

Збереження або розірвання ракетного договору ніяк не вплине на плани президента РФ Володимира Путіна захопити Європу.

Коментуючи виданню «Обозреватель» можливий вихід США з ракетного договору, американський історик російського походження Юрій Фельштинський відзначив, що наявність цього документа не врятувала Грузію і Україну від агресії РФ.

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"Я підозрюю, що для всіх нас це досить технічний момент, який не має до нашого життя відношення. Яке відношення цей договір мав до російського вторгнення в Грузію в 2008 році? Жодного. Яке відношення цей договір мав до російського вторгнення в 2014 році в Україну? Жодного", - каже історик.

За його словами, дискусії про збереження або незбереження таких договорів є своєрідним відволіканням уваги громадськості від реальних політичних проблем.

"На цьому годі було, що Росія не порушує тих чи інших технічних пунктів тої чи іншої технічної військової угоди. Я впевнений, що порушує. Але це не головна наша проблема. Головна - це наміри Путіна захопити Європу, перш за все східну Європу, починаючи з територій колишнього СРСР", – заявив Фельштинський.