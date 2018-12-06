этот материал доступен на русском

Путін планує захопити всю Європу – історик

07:57, 06 грудня 2018
Світ
3921 0
Володимир Путін / REUTERS

Коментуючи виданню «Обозреватель» можливий вихід США з ракетного договору, американський історик російського походження Юрій Фельштинський відзначив, що наявність цього документа не врятувала Грузію і Україну від агресії РФ.

Читайте такожНАТО звинуватив Росію у порушенні договору про РСМД

"Я підозрюю, що для всіх нас це досить технічний момент, який не має до нашого життя відношення. Яке відношення цей договір мав до російського вторгнення в Грузію в 2008 році? Жодного. Яке відношення цей договір мав до російського вторгнення в 2014 році в Україну? Жодного", - каже історик.

За його словами, дискусії про збереження або незбереження таких договорів є своєрідним відволіканням уваги громадськості від реальних політичних проблем.

"На цьому годі було, що Росія не порушує тих чи інших технічних пунктів тої чи іншої технічної військової угоди. Я впевнений, що порушує. Але це не головна наша проблема. Головна - це наміри Путіна захопити Європу, перш за все східну Європу, починаючи з територій колишнього СРСР", – заявив Фельштинський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Заява Трампа про вихід США з ракетного договору з РФ
Теги: #Росія#РСМД#Володимир Путін