Британія затвердила "чорний список" російських олігархів - ЗМІ

Зазначається, що британська влада хоче обмежити цим олігархам можливість вести бізнес і пересуватися Британією, а також Європою.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складений британською розвідкою чорний список з шести російських олігархів.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерело.

За його інформацією, документ буде поширений серед органів уряду Великобританії, а також союзників країни в Європі та Північній Америці з метою перешкодити вільному пересуванню його фігурантів і збереження їхніх бізнес-імперій.

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Високопоставлене джерело в британському уряді в бесіді з The Telegraph зазначило, що планується обмежити можливість згаданих у списку осіб вільно переміщатися і працювати у Великобританії, Європі і "де-небудь ще". Вважається, що олігархи "мають дуже тісні професійні і фінансові зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми вважаємо, що вони надають Кремлю підтримку по цілому ряду напрямків, в тому числі використовуючи свої фінансові можливості в інтересах російської держави", - пояснив співрозмовник The Telegraph.

Заходи проти фігурантів списку стануть важливою частиною відповіді Лондона на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері, зазначив він.

За словами джерела, у списку виявився Роман Абрамович, так як вважається, що він надає Путіну найбільш значну фінансову підтримку". У перелік потрапили також Ігор Сечин, Алішер Усманов, Аркадій і Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, пише The Telegraph. Що стосується останнього, то, як зазначає британське видання, він не тільки надає фінансову підтримку Кремлю, але також має тісні стосунки з російськими спецслужбами, у тому числі з "підрозділом військової розвідки ГРУ, яке провело теракт в Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини".

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія з 7 грудня припиняє дію програми видачі віз Tier 1 - так званих «золотих віз», які дають право крупним іноземним інвесторам отримати вид на проживання в країні. Такими візами частіше інших користувалися бізнесмени з Росії і Китаю.

Таке рішення британська влада пояснила боротьбою з фінансовими злочинами. В уряді Великобританії пообіцяли, що «золоті візи» почнуть видавати знову після того, як в країні запрацює система перевірки походження фінансів.

За інформацією The Guardian, після інциденту в Солсбері британський уряд вирішив перевірити право на перебування в країні понад 700 росіян.