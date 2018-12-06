Великобританія припиняє видачу «золотих віз»

Найчастіше їх отримували бізнесмени з Росії та Китаю.

Великобританія з 7 грудня припиняє дію програми видачі віз Tier 1 - так званих «золотих віз», які дають право великим іноземним інвесторам отримати вид на проживання в країні.

Такими візами частіше за інших користувалися бізнесмени з Росії і Китаю, пише Російська служба BBC.

Віза інвестора Tier 1 з'явилася в 2008 році з метою привернути до Британії багатих людей, які проживають за межами ЄС. Зокрема, така віза була у російського бізнесмена Романа Абрамовича.

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Щоб отримати «золоту візу», необхідно було інвестувати щонайменше 2 млн фунтів в економіку країни - як правило, шляхом купівлі державних цінних паперів або акцій місцевих компаній в перші три місяці після переїзду до Великобританії. Разом з тим, програму критикували через побоювання, що її використовують для відмивання грошей.

У 2017 році було видано понад 1000 віз Tier 1, більшість яких отримали громадяни Росії та Китаю. За нинішніми умовами програми, від інвесторів вимагалося мати рахунок в британському банку і позитивну характеристику. У разі схвалення візу видавали на три роки і чотири місяці, а потім її можна було продовжити ще на два роки.

Таке рішення британська влада пояснила боротьбою з фінансовими злочинами. В уряді Великобританії пообіцяли, що «золоті візи» почнуть видавати знову після того, як в країні запрацює система перевірки походження фінансів.

За інформацією The Guardian, після інциденту в Солсбері британський уряд вирішив перевірити право на перебування в країні понад 700 росіян.

«Ми не потерпимо людей, які не дотримуються правил і намагаються зловживати системою. Саме тому я вводжу ці нові заходи, завдяки яким лише справжні інвестори, які мають намір підтримувати британський бізнес, зможуть отримати користь з нашої імміграційної системи», — заявила заступник міністра внутрішніх справ у питаннях імміграції Керолайн Ноукс.

З наступного року перевіркою фінансових і бізнес-інтересів прохачів віз будуть займатися незалежні аудитори. В їхні обов'язки входитиме перевірка того, чи належали інвесторові останні два роки гроші, які він хоче інвестувати у британські активи.