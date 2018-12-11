В Єгипті обмежили продаж жовтих жилетів

Шість рітейлерів у Каїрі вже підтвердили, що більше не продають жилети жовтого кольору.

Єгипетська влада ввела обмеження на продаж жовтих жилетів, які активно використовують учасники протестного руху у Франції.

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Про це повідомляє агентство AP. Зазначається, що рішення ухвалено напередодні річниці єгипетського повстання 2011 року, яке призвело до повалення диктатора Хосні Мубарака.

За інформацією агентства, постачальникам обладнання для промислової безпеки дали розпорядження припинити вільний продаж жовтих жилетів. Оптові продажі будуть доступні тільки перевіреним компаніям, але лише з дозволу поліції.

Шість рітейлерів у Каїрі вже підтвердили, що більше не продають жовті жилети.

Нагадаємо, протестні акції через підвищення цін на пальне почалися у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тис. осіб. З тих пір акції не припинялися, досягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали. Протестувальники виходять на акції в жовтих жилетах.

Демонстранти, крім проведення мітингів, блокували дороги, АЗС, сховища пального та торгові центри.

Це найбільш масштабні заворушення у Франції за останні 50 років. За останніми даними, число затриманих перевищило 1700 осіб.