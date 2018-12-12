Під Варшавою фермери в жовтих жилетах вийшли блокувати одну з головних трас країни (фото)

Фермери заявляють, що протест не закінчиться, поки їх вимоги не виконають.

Під Варшавою фермери, одягнені в жовті флуорисцентні жилети, вийшли блокувати одну з головних доріг країни - трасу А2.

Як повідомляє RMF 24, в результаті протесту на дорозі утворилася кілометровий затор.

Протестувальники вимагають виправлення ситуації з фермерством в країні, зокрема боротьби з африканською чумою свиней та відшкодування коштів за вбитих тварин.

Фермери заявляють, що протест не закінчиться, поки не буде якогось результату. Вони вимагають, щоб до них приїхав прем'єр Матеуш Моравецький, якому вони пред'являть свої вимоги і будуть чекати їх виконання.

Як повідомляв УНІАН, жовті жилети стали символом протесту, після масових акцій у Франції, де люди вимагали зниження акцизів на паливо.