Під Варшавою фермери в жовтих жилетах вийшли блокувати одну з головних трас країни (фото)
11:32, 12 грудня 2018Світ
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Фермери заявляють, що протест не закінчиться, поки їх вимоги не виконають.
У Польщі фермери в жовтих жилетах вийшли блокувати трасу / фото twitter.com/kolodziejczak_m
Під Варшавою фермери, одягнені в жовті флуорисцентні жилети, вийшли блокувати одну з головних доріг країни - трасу А2.
Як повідомляє RMF 24, в результаті протесту на дорозі утворилася кілометровий затор.
Напис на плакаті: хочемо жити і працювати для Польщі, а не бути невільниками зовнішнього капіталу в своїй країні / фото Michał Dobrołowicz / RMF
Протестувальники вимагають виправлення ситуації з фермерством в країні, зокрема боротьби з африканською чумою свиней та відшкодування коштів за вбитих тварин.
Фермери заявляють, що протест не закінчиться, поки не буде якогось результату. Вони вимагають, щоб до них приїхав прем'єр Матеуш Моравецький, якому вони пред'являть свої вимоги і будуть чекати їх виконання.
Через протести на трасі утворилася кілометровий затор / фото Michał Dobrołowicz / RMF
Як повідомляв УНІАН, жовті жилети стали символом протесту, після масових акцій у Франції, де люди вимагали зниження акцизів на паливо.
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