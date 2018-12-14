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Різдво у в'язниці: в Ріо-де-Жанейро ув'язнені прикрасили камери до свята (фото, відео)

11:17, 14 грудня 2018
Світ
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У Ріо-де-Жанейро ув'язнені власноруч прикрасили камери і коридори в'язниці, повідомляє ТСН.

Декор майстрували з підручних матеріалів - кришечок і харчової фольги. Різнокольоровими стали решітки, над ліжками з'явилися червоні фіранки.

У в'язниці також влаштували конкурс для найкращих декораторів до Різдва.

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Теги: #тюрма#Ріо-де-Жанейро