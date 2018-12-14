Різдво у в'язниці: в Ріо-де-Жанейро ув'язнені прикрасили камери до свята (фото, відео)
11:17, 14 грудня 2018Світ
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У в'язниці визначали найкращих декораторів.
У Ріо-де-Жанейро ув'язнені власноруч прикрасили камери і коридори в'язниці, повідомляє ТСН.
Декор майстрували з підручних матеріалів - кришечок і харчової фольги. Різнокольоровими стали решітки, над ліжками з'явилися червоні фіранки.
У в'язниці також влаштували конкурс для найкращих декораторів до Різдва.
Різдвяний настрій у в'язниці: в Ріо-де-Жанейро укладені прикрасили камери і коридори
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