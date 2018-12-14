Різдво у в'язниці: в Ріо-де-Жанейро ув'язнені прикрасили камери до свята (фото, відео)

У в'язниці визначали найкращих декораторів.

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