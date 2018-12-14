Десяток голих чоловіків пробіг по центру Києва, прикриваючись тарілками (відео)

За словами одного з учасників «забігу», чоловіки посперечалися з конкурентами з компанії в Чернігові. За умовами парі, співробітники фірми, яка укладе менше договорів за день, повинні були пробігти кілька кіл в повністю оголеному вигляді.

13 грудня у Києві біля станції метро «Площа Льва Толстого» влаштували «забіг» оголені чоловіки. В краватках і метеликах, прикриваючись тарілками, вони пробігли кілька кіл поспіль.

Своєрідний «флешмоб» почалася близько 20:30. Про це повідомляє "Інформатор".

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Близько 10 оголених чоловіків заповнили підземний перехід біля станції метро Площа Льва Толстого. За словами одного з учасників «забігу», чоловіки посперечалися з конкурентами з компанії в Чернігові. За умовами парі, співробітники фірми, яка виконає менше договорів за день, повинні були пробігти кілька кіл в повністю оголеному вигляді. Бігуни програли філії компанії сфери мережевого маркетингу. Тому їм довелося виконувати умови спору.

Чоловіки пробігли близько 5 кіл, після чого почали одягатися в тому ж підземному переході. На подив натовпу вони не реагували. А після «забігу» з радістю поділилися деталями з журналістами.

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