Politico: Путіна бісить російський реп

Нові музиканти говорять надто вільно, щоб автократичний Кремль з цим мирився.

Коли 25-річний репер Хаскі дізнався, що влада Росії скасувала його концерт у Краснодарі, він виліз на дах автомобіля на парковці неподалік і влаштував імпровізоване шоу.

«Я буду творити свою музику, найчеснішу музику», - наголосив він під гучні аплодисменти.

Щойно він сказав ці слова, поліція повалила його на землю і арештувала. А поки музиканта садили в поліцейську машину, люди вишикувалися вздовж дороги і з насмішкою співали гімн Росії, в якому є слова про «свободное отечество», пише Politico.

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Хаскі, справжнє ім’я якого Дмитро Кузнєцов, постав перед судом наступного ж дня через звинувачення в хуліганстві. Його засудили до 12 днів за ґратами. Відео його арешту і суду над ним стали вірусними. Видання пише, що репер не єдиний, хто став немилим владі Росії. Впродовж місяців поліція зривала десятки концертів. Це відбувалося скрізь: від Сибіру до Західної Росії. І часто при цьому застосовувалася груба сила.

В рейдах брали участь офіцери ФСБ, яка стала правонаступницею радянського КДБ, а також підрозділи МВС з боротьби проти екстремізму. За день до арешту Хаскі в Краснодарі працівники антиекстремістського підрозділу змусили власника клубу в Ростові-на-Дону зупинити концерт репера, погрожуючи підкинути наркотики.

Ці інциденти може й не найбільш шокуючі приклади несправедливості в Росії за останні роки. Але наступ Москви на музику став новим фронтом війни влади проти молоді, яка не підтримує спроби Кремля нав’язати ультраконсервативну ідеологію у всіх сферах життя: від мистецтва до сексу.

Минулого тижня начальник поліції Віталій Хельницький запропонував під час дискусії у парламенті запровадити тривалі заборони для музикантів, чия творчість популяризує «насильство, секс і наркоманію». Для цього він пропонував скасовувати концерти і блокувати кліпи в інтернеті, щоб «захистити моральні і духовні основи нашої країни у вихованні молоді».

« З’явилося нове покоління музикантів і художників, які говорять вільно на різні теми. І, здається, декому це не подобається і вони бачать в цьому загрозу. Схоже, вони бояться якоїсь культурної революції», - сказала лідер гурту Ic3peak Анастасія Кресліна.

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Коли реп вперше прозвучав у російських ефірах у 90-х роках, влада розглядала його як екзотичний, але нешкідливий музичний жанр, який зосереджений більше на вечірках, ніж на політиці. Донедавна деякі репери навіть із захватом підтримували Володимира Путіна. В 2015 році російський виконавець Тіматі випустив пісню під назвою: «Мой лучший друг – это президент Путин». Однак, популярність російського автократа почала скорочуватися через економічні біди Росії. Тож репери з доступом до мільйонної аудиторії в інтернеті почали звертати увагу на гострі проблеми в країні: бідність, наркоманія і похмурі реалії життя в російській провінції.

У лютому 21-річний репер Face випустив кліп, в якому, як він каже, зображена пародія на російський «сліпий» патріотизм. Цієї осені музикант представив альбом під назвою «Пути неисповедимы», в якому Росія зображується як одна велика в’язниця. В одній з пісень він розкритикував Російську Православну Церкву, яка стала вірним союзником Кремля.

Хаскі теж критикував надто тривале правління Путіна, хоча репер підтримує російську війну проти України. Однак, таке політичне протиріччя – не щось незвичне в Росії. Втім, репери не єдині, кого переслідує російська влада. Ic3peak працює в жанрі похмурої електроніки. Російська влада регулярно переслідує гурт. Під час туру Росією музикантів навіть затримували. Поп-гурт «Френдзона» теж, вочевидь, роздратувала російських чиновників, які почали зривати концерти в різних містах. Представники влади навіть не дають офіційних пояснень, в чому справа. Але вірогідно проблеми з’явилися у гурту через кліп, в якому цілуються дві дівчини. А в ліриці пісні йдеться про те, що любов не залежить від гендеру. У свою чергу, Кремль веде агресивну кампанію проти гомосексуальних людей. В 2013 році був ухвалений закон, який забороняє «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин».

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У Росії не було тиску на діячів культури з кінця 1980-х років, коли КДБ звернув увагу на підпільну рок-сцен в СРСР. Розуміючи, що велика сцена їм не доступна, гурти, такі як «Акваториум» і «Гражданская Оборона» розповсюджували свої пісні, записані в домашніх умовах, і проводили таємні концерти в підвалах і квартирах.

Кампанія Кремля проти реперів й інших музикантів, за словами радника російського уряду Сергія Маркова, націлена послати сигнал, що з «політичним протестом» влада миритися не буде. Однак, останні дні показали, що Москва обмірковує й інші сценарії. На тлі громадського осуду переслідування музикантів, державна пропаганда зробила неймовірний поворот на 180 градусів. Спочатку головний пропагандист Росії Дмитро Кисельов несподівано заступився за реперів. Він навіть зачитав вірш Володимира Маяковського на підтвердження, що, мовляв, реп має глибоке російське коріння.

В уряді підхопили цей тон. Радник Кремля і колишній міністр культури Михайло Швидкой сказав, що реп – це вид мистецтва, який «не можна ігнорувати». А голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін запропонував взагалі заохочувати реперів і музикантів інших жанрів урядовими грантами. Втім, самі російські музиканти кажуть, що реальних змін у ставленні на місцях не відчули.

Поки не зрозуміло, в якому напрямку буде рухатися ставлення російської влади до нової музики. Однак, протиріччя у сигналах, на думку експерта правозахисної організації «Сова» Олександра Верховського, пов’язані з тим, що в Кремлі і спецслужбах по-різному хочуть розібратися з росіянами, які дозволяють собі говорити незручні речі.