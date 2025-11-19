Сікорський назвав диверсії на залізниці "актом державного тероризму" з боку Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у відповідь на диверсію на залізниці Польща закриє останнє російське консульство, що залишилося в країні, пише The Guardian.

"Я прийняв рішення відкликати згоду на роботу останнього російського консульства в Гданську", - сказав Сікорський під час виступу в сеймі.

Попередні два консульства, у Познані та Кракові, були закриті у відповідь на попередні випадки саботажу. Після закриття консульства в Гданську в Польщі залишиться тільки одне працююче російське диппредставництво - посольство у Варшаві.

У Кремлі вже відреагували на цю заяву, заявивши, що це "позбавлено здорового глузду" і що відносини з Польщею "повністю зіпсувалися".

"Відносини з Польщею повністю зіпсувалися. Ймовірно, це прояв цього погіршення - прагнення польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських і дипломатичних відносин. Тут можна тільки висловити жаль... Це не має нічого спільного зі здоровим глуздом", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

У Польщі назвали інцидент на залізниці "актом тероризму"

Крім того, Сікорський під час виступу заявив, що інциденти саботажу на залізниці є "актом державного тероризму" з боку Росії, додавши, що "явним наміром було викликати людські жертви".

Він також заявив, що Польща відреагує на саботаж "не тільки дипломатично", не вдаючись при цьому в подробиці.

Також Сікорський планує поговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а завтра "проінформує" Раду у закордонних справах Європейського союзу про останні події, пов'язані з диверсією на залізниці.

Він заявив, що настійно закликає інші країни ЄС обмежити пересування 2000 російських дипломатів, акредитованих у блоці, оскільки, за його словами, "до 40% із них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом", що дає змогу припустити їхню можливу причетність до розвідувальної роботи.

Диверсії в Польщі

Як повідомляв УНІАН, 15-17 листопада в Польщі сталися диверсії на залізниці, які вивели з ладу ділянку залізниці, що з'єднує Варшаву і Жешув. Польське слідство припускає, що російська розвідка була замовником інцидентів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підозрюваними є двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені і, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

