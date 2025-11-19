Також бешкетникам загрожує заборона на пасажирські авіаперельоти на чотири роки.

У Франції пасажири авіакомпаній, які порушують громадський порядок, тепер ризикують отримати штраф до 20 тисяч євро і заборону на польоти терміном до чотирьох років.

Як пише The Independent, указ № 2025-1063, що набув чинності 8 листопада 2025 року, визначає покарання для буйних пасажирів у повітряному просторі Франції.

Зокрема, документ дозволяє міністру цивільної авіації Франції накладати штрафи на суму до 10 000 євро або 20 000 євро у разі повторного порушення.

За що можна отримати штраф на літаку у Франції

Серед іншого, в урядовій заяві перераховані такі правопорушення, як:

використання електронного або електричного пристрою, якщо це було заборонено екіпажем протягом частини або всього польоту;

перешкоджання виконанню екіпажем завдань із забезпечення безпеки;

відмова виконувати інструкції з безпеки, дані екіпажем.

У найсерйозніших випадках порушникам може загрожувати заборона на посадку в літак на строк до чотирьох років.

Для обліку бешкетників буде створено спеціальну базу даних, яка дасть змогу французьким авіаперевізникам повідомляти про "шкідливу поведінку". Керувати системою буде Управління цивільної авіації Франції.

Чому Франція вводить такі обмеження

"Безпека пасажирів та екіпажу – наш абсолютний пріоритет. Порушення дисципліни на борту повітряного судна неприйнятне. Воно ставить під загрозу безпеку польотів і погіршує умови праці льотних екіпажів. Ця нова нормативна база посилає чіткий сигнал: порушення дисципліни більше не допускатиметься і підлягатиме ефективним адміністративним санкціям", – пояснив рішення міністр транспорту Франції Філіп Табаро.

Останніми роками на пасажирських рейсів дійсно почастішали випадки порушення дисципліни мандрівниками.

Так, Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) повідомляє про 200-500 інцидентів у Європі на місяць.

"Штраф у 10 тисяч євро за те, що ви забули перемкнути телефон у режим польоту, видається надто суворим, але як засіб стримування неприємної та небезпечної поведінки на борту цей штраф – саме те, що потрібно. Занадто часто порушники громадського порядку залишаються безкарними за дії, які засмучують інших пасажирів і членів екіпажу та ставлять під загрозу безпеку", – прокоментував нововведення провідний британський тревел-експерт Саймон Колдер.

Боротьба з буйними авіапасажирами у світі

Варто зазначити, що французька влада – не перша, хто вирішив взятися за бешкетників на пасажирських літаках.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше війну буйним пасажирам літаків оголосив ірландський локостер Ryanair. Зокрема, стало відомо про плани авіакомпанії штрафувати бешкетників на суму від 500 євро. Утім, у деяких випадках суми позовів до порушників доходили до 15 тисяч євро.

До цього бос Ryanair Майкл О'Лірі вимагав запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах по всій Європі – не більше двох напоїв на одного пасажира. Він заявляв, що туристи встигають напитися ще до зльоту, а потім зривають рейси.

