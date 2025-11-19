Також внаслідок російської атаки в області є поранені.

У ніч на 19 листопада росіяни завдали удару по Івано-Франківській області, внаслідок чого поранення дістали троє людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук. Голова ОВА підкреслила, що ціллю російської комбінованої атаки були об'єкти енергетичної інфраструктури області.

Нагадаємо, вранці місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Бурштині. Саме в цьому місті знаходиться найбільша електростанція на заході країни. Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен).

Крім того, повітряне командуванна "Захід" повідомило, що цієї ночі оборонці у зоні своєї відповідальності успішно знищили 64 ворожі цілі з 80.

Йдеться про 38 крилатих ракет та 26 безпілотників.

"На жаль, попри зусилля наших воїнів, вдалося відбити не всі ворожі цілі. Зокрема є влучання і по Львівщині", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Україну

Ще з вечора окупанти дронами масовано атакували Харків, а вже вночі "Шахеди" полетіли й по інших областях. Під ранок РФ запустила по Україні ракети. Головний курс їхнього слідування був західний.

Вже відомо про наслідки ударів у Львові та Тернополі. За останніми даними, внаслідок влучання по житловій багатоповерхівці у Тернополі, вже загинули 10 осіб, 37 дістали поранення.

