Пєсков заявив, що після обговорень на Алясці інших переговорів не велося.

У Кремлі прокоментували інформацію видання Axios про те, що США і РФ нібито таємно розробляють план із припинення війни в Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву з цього приводу, наголосивши, що говорити про будь-які зрушення поки зарано

Він підкреслив, що крім обговорень під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці, інших переговорів поки що не вели, і заявив, що в Москві не фіксують змін, гідних офіційного коментаря.

"Були обговорення в Анкориджі, і на додаток до цих обговорень, поки що немає ніяких новацій, які можна було б повідомити", - сказав він.

Переговори про завершення війни - що відомо

За даними Axios, США і РФ таємно працюють над планом щодо припинення війни в Україні. У плані США 28 пунктів і високопоставлений російський чиновник заявив, що з оптимізмом дивиться на нього.

За даними видання, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який детально обговорив його з послом РФ Кирилом Дмитрієвим.

Також стало відомо, що Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів 19 листопада в рамках останньої спроби відновити переговори про припинення війни в Україні.

