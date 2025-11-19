Будівництво першого з майданчиків із виробництва вибухових речовин розпочнеться наступного року, і вони поповнять арсенали Британії та України.

Велика Британія вперше за покоління налагодить масове виробництво вибухових речовин, щоб припинити свою залежність від армії США.

Як пише The Times, Міністерство оборони виділило щонайменше 13 майданчиків по всій Великій Британії для потенційних заводів із виробництва боєприпасів. Вони вироблятимуть вибухові речовини, ракетне паливо і системи запалювання у великих масштабах.

Раніше парламентський комітет з оборони попередив про нездатність Великої Британії захистити себе від нападу через багаторічне недофінансування оборони і залежність від вогневої потужності, військової техніки та розвідувальної інформації США.

Депутати закликали уряд до якнайшвидшої заміни американських військових систем, що використовуються британськими збройними силами. Вони заявили, що "дуже ймовірно", що США виведуть особовий склад і техніку з Європи у зв'язку зі "зміною пріоритетів" президента Трампа, що зробить союзників по НАТО "вразливими".

За даними Міністерства оборони, будівництво першого з майданчиків, як очікується, почнеться наступного року, і вони поповнять арсенали Великої Британії та України. Оборонні компанії, що перемогли, повинні будуть дотримуватися певних вимог уряду і повинні будуть виробляти дев'ять енергетичних матеріалів, які вважаються ключовими для стійкості Великої Британії.

13 графств, де можуть розміститися ці об'єкти, включають Камбрію, Дамфрісшир, Ейршир, Шропшир, Чешир, Дербішир, Ессекс, Вустершир, Гемпшир, Пембрукшир і Стерлінгшир.

У квітні The Times повідомляла, що Велика Британія значно збільшить свої потужності з виробництва гексогену (гексогену), що використовується в 155-мм снарядах для британських армійських гармат та інших видів озброєння. Британська оборонна компанія BAE Systems також планувала побудувати три нові об'єкти для підвищення "стійкості" проєкту на випадок, якщо на один із них буде здійснено напад.

Водночас комітет з оборони у своїй доповіді попередив не тільки про боєприпаси. На їхню думку, очікуване скорочення підтримки США союзників по НАТО може створити критичні прогалини в можливостях розвідки, супутникового спостереження, перевезення військ і виявлення цілей.

Тан Десі, голова комітету з оборони, заявив, що на тлі зростаючої російської агресії Велика Британія та її союзники по НАТО "продовжують робити ставку на захист з боку США і недостатньо інвестують у власну оборону".

Доктор Роуен Олпорт з аналітичного центру Human Security Centre заявив: "Ймовірний найгірший сценарій для НАТО наразі - це потенційна війна США з Китаєм або, принаймні, активна участь у кризі з Китаєм, коли Росія втрутиться і спробує скористатися цією ситуацією".

Водночас представник Міністерства оборони заявив, що плани міністра оборони щодо зміцнення "бойової готовності Британії" забезпечать "безпеку всередині країни і силу за кордоном".

Британія і Росія

Як писало The Guardian, останніми роками Велика Британія стала головним лиходієм в очах Москви. Оскільки Росія прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США.

Як зазначають експерти, це може бути пов'язано з тим, що військова підтримка України користується широкою підтримкою британської громадськості та представників усіх політичних кіл, тоді як в інших європейських країнах вона викликає більше суперечок.

