Російські окупанти просунулися в двох населених пунктах в Донецькій області.

Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState. У їхньому Telegram зазначається, що ворог просунувся в Новоспаському, Щербинівці на Донеччині.

Також окупанти просунулися поблизу Веселого, Високого та Затишшя у Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупанти мали просування неподалік кількох населених пунктів у Донецькій області.

Зокрема, було друге поспіль просування РФ в районі Ямполя на Донеччині, неподалік Лимана. Якщо 17 листопада DeepState писали про успіхи РФ північніше міста, то вже 18 листопада стало відомо про їхнє просування південніше населеного пункту. Також збільшилася сіра зона на захід від Ямполя.

Крім того, за даними аналітиків, РФ мала успіхи в районі Новоекономічного та Миролюбівки, які розташовані на схід від Мирнограда.

Російські загарбники просунулися і в районі так званого Добропільського виступу – біля населених пунктів Володимирівка та Софіївка.

Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман розповів, що на Запорізькому напрямку можливе загострення, однак противник не зможе досягти там суттєвого успіху. Він пояснив це тим, що наміри ворога просуватися на Запорізькому напрямку були зрозумілі. Тому там будували кілька ліній оборони.

Гетьман додав, що до Запорізького напрямку підтягнуті резерви. Він припустив, що російські наступальні дії там будуть зупинені.

