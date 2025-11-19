Завдяки зусиллям ЗСУ збито та подавлено понад пів тисячі цілей.

З шостої години вечора 18 листопада і протягом ночі 19 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Як повідомили у Повітряних силах ЗС України, загалом радіотехнічні військами Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 БпЛА різних типів.

Зокрема, було запущено 476 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із РФ – з напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Також 300 дронів летіли із Гвардійського (ТОТ АР Крим). Крім того, було 40 крилатих ракет Х-101 з Вологодська Астраханської області РФ, 7 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря і балістична ракета "Іскандер-М" із Ростовської області РФ.

Зазначається, що основним напрямком удару ворога стали Львівщина, Тернопільщина і Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряна оборона збила/подавила 483 повітряні цілі: 442 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів), 34 крилаті ракети Х-101, 7 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 7 ракет і 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили в Повітряних силах ЗСУ.

Удар РФ 19 листопада

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 листопада окупаційна армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні, більшість засобів повітряного нападу ворог спрямував на західні регіони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ вдарила більш ніж 470 ударними дронами та 48 ракетами. У Тернополі сталися влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Загинуло багато людей, десятки цивільних отримали поранення.

Також росіяни атакували енергетику в Івано-Франківській області: троє людей поранено, серед них – двоє дітей. На Львівщині ціллю росіян стала критична інфраструктура. Крім того, під ударом були Донеччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина тощо. Через російську атаку поранено десятки людей у Харкові.

