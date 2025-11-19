У Львівській області постраждав енергооб'єкт, а в Тернополі російська ракета влучила в багатоповерхівку.

У ніч на 19 листопада РФ завдала масованого комбінованого удару по території України, основним напрямком атаки стали західні області.

До теперішнього часу відомо, що Львів атакували кілька груп ударних безпілотників. Там було чути вибухи. Пізніше на область летіли ракети.

Ситуація у Львові

Місцеві пабліки повідомили, що у Львові спостерігаються перебої з електрикою. Мер Андрій Садовий додав, що в місті через атаку зміниться графік руху громадського транспорту:

перекрито рух на перехресті вул. Зелена - Сихівська.

тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова.

також тимчасово перекрито міст на вул. Городоцькій.

автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об'їзд вул. Конюшинної.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький додав, що цієї ночі окупанти атакували область бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

"Постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство та складське приміщення. На одному з об'єктів гасять пожежу", - деталізував Козицький і додав, що внаслідок атаки жертв і поранених немає.

"Густий дим над Львовом - це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди вдарив ворог. Наразі інформації про постраждалих немає", - додав Садовий і зазначив, що матеріал важко гасити, тому ліквідація триває.

Ситуація в Тернополі

Під ранок на область летіли безпілотники, а вранці Тернопільська обласна військова адміністрація попереджала про ракетну небезпеку. У місті було чути вибухи.

"Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджено будівлі та житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Більш детальну інформацію надамо згодом", - повідомив міський голова Тернополя.

Також він попередив, що через ракетну атаку на Тернопіль можливі перебої в роботі громадського транспорту на житловому масиві "Сонячний".

Наслідки в інших областях

Росіяни вчергове завдали удару по Івано-Франківській області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"В Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них - двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога. На цей час відомо про пошкодження одного домогосподарства", - деталізувала вона.

Удар по Україні

Уночі окупанти почали запускати по території України ударні безпілотники. Згідно з інформацією Повітряних сил, основна частина дронів летіла на захід країни.

Польща у зв'язку з цим піднімала по тривозі свою військову авіацію.

Під ранок на Україну полетіли ракети. Їх основним курсом також був захід України.

