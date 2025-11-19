Це найвищий рівень візиту чиновників адміністрації Трампа в Україну відтоді, як міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Київ ще в лютому.

Міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули з неоголошеним візитом в Україну в рамках зусиль США щодо прискорення закінчення війни.

Починаючи відсьогодні, у них заплановані зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Метою поїздки стане залучення української влади до вирішення мирних переговорів з РФ, що зайшли в глухий кут.

Обмін технологіями

"США і Україна також працюють над великою угодою з обміну технологіями в галузі безпілотних літальних апаратів і автономних боєприпасів, і ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля", - написало видання.

Дрісколл і Джордж навели українські інновації в галузі ведення бойових дій як приклад, якого оборонна промисловість США і Пентагон повинні дотримуватися під час розроблення озброєнь.

"Якщо подивитися на Україну, [вони] не визнали нинішню версію достатньою, і тепер вони використовують схему Макгайвера і вигадують все, що їм потрібно, щоб домогтися потрібного їм результату", - заявив раніше Дрісколл журналістам у Пентагоні цього місяця.

"Немає жодних правил для досягнення цього результату, і вони просто домагаються його", - додав він.

Чим примітні ці американські військові

Видання зазначило, що на перший погляд, рішення відправити міністра армії Дрісколла в Україну з делікатною миротворчою місією може здатися незвичайним. Однак ветеран армії і друг віцепрезидента Дж. Д. Венса з юридичного факультету Єльського університету став помітною фігурою в Пентагоні і тепер може зайняти більш помітне місце.

Водночас видання зазначило, що сам міністр оборони Піт Гегсет жодного разу не їздив до Києва. Незважаючи на кілька поїздок до Європи, Гегсет не зустрічався із Зеленським, хоча щонайменше один раз намагався зупинити потік зброї до України, але це рішення скасував Білий дім.

Видання зазначило, що в останні кілька місяців американський президент Дональд Трамп перейнявся симпатією до Зеленського і з ентузіазмом підтримав ініціативу НАТО допомагати Україні, тоді як його спроби налагодити дипломатичні відносини з РФ були відкинуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Допомога США

Держдепартамент США схвалив продаж Україні засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму $105 млн.

Днями Reuters повідомляв, що Зеленський зі спецпредставником Стівом Віткоффом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом планують обговорити 19 листопада активізацію переговорів щодо закінчення війни.

