Google представив нову найрозумнішу версію Gemini: чат-бота можна спробувати безкоштовно

Google випустив нову версію свого чат-бота Gemini 3. Модель з'явилася на сайті Gemini, де доступна всім користувачам, доступна вона і передплатникам Google AI Pro і Ultra в AI Mode в пошуку, інтегрована в AI Studio, Vertex AI.

Як стверджує Google, Gemini 3 Pro помітно випереджає Gemini 2.5 Pro у всіх бенчмарках. Модель краще справляється зі складними завданнями, точніше вихоплює контекст і формулює відповіді під реальну суть запиту, а не підтакує користувачеві і видає те, що хоче чути людина.

У пошуку Google нова модель розміщена у випадаючому меню AI Mode. Вона детальніше інтерпретує нюанси формулювань і вміє видавати більш "інтерактивні" відповіді.

Щоб використовувати Gemini 3 Pro у веб-додатку, потрібно вибрати режим "Thinking" у списку доступних моделей.

Паралельно Google представив Gemini 3 Deep Think - покращений режим міркувань. У тестах для ШІ на кшталт загальноосвітнього "Останнього іспиту людства", GPQA Diamond з біології, хімії та фізики, а також ARC-AGI-2 для оцінки загального інтелекту Deep Think перевершив показники Gemini 3 Pro. Поки він доступний тільки тестувальникам безпеки, але найближчими тижнями відкриється передплатникам Google AI Ultra.

Раніше ми розповідали, що Google безоплатно дарує українським студентам доступ до всіх версій Gemini. Студенти мають заповнити відповідну заявку до 9 грудня.

