Робота австрійського художника стала найціннішим твором модерного мистецтва.

"Портрет Елізабет Ледерер" Густава Клімта продали на першому аукціоні Sotheby’s у будівлі Бройєра в Нью-Йорку за 236,4 млн доларів. Як пише Axios, про це оголосили представники аукціонного дому.

Йдеться, що робота австрійського художника стала "найціннішим твором модерного мистецтва" та другим найдорожчим лотом, коли-небудь проданим на аукціоні.

За полотно висотою майже два метри змагалися шестеро учасників торгів. Аукціон тривав близько 19 хвилин, і ціна стрімко перевищила попередню оцінку у 150 млн доларів. Клімт створив портрет у 1914-1916 роках - на ньому зображена Елізабет Ледерер, донька його меценатів. На "моделі" - розкішне імператорське китайське драконове вбрання.

Історія втрати та порятунку

Під час Другої світової війни картину було конфісковано нацистами. Однак, як підкреслили у Sotheby’s, полотно "ледве уникло долі інших робіт Клімта з колекції Ледерерів, які також були вилучені, але зрештою знищені під час пожежі наприкінці війни".

Інші аукціони

Нагадаємо, на аукціоні у Польщі за 350 900 злотих продали банкноту номіналом 500 злотих часів повстання Костюшка. Це одна з найрідкісніших банкнот, що датується 1794 роком. Початкова ціна лоту становила 150 000 злотих.

За словами фахівців, іноді у світі нумізматики набирає обертів "мода" на колекціонування монет певного року, серії або тих, що починаються з певного номера. Це є своєрідним шансом для пересічної людини, яка може випадково знайти потенційний лот у своєму гаманці та заробити. Однак у житті таке трапляється вкрай рідко. Наприклад, у 2024 році банкнота номіналом 50 злотих серії AA 1994 року була продана за 3480 злотих.

