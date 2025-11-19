Політик вважає, що Європа також має збільшувати свою допомогу для України.

Єдиний спосіб посадити Путіна за стіл переговорів - це переконати його в тому, що він нічого не досягне в Україні. Таку думку в інтервʼю "Донбас Реалії" висловив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Цього можна досягти тільки таким чином, показуючи дуже конкретно і на практиці, що наша підтримка, військова підтримка України, не лише залишається на тому самому рівні, якою вона була всі ці три з половиною роки війни, але й зростає", - сказав Кубілюс.

Він додав, що одним з інструментів, які могли б змусити Путіна піти на переговори - є заморожені російські активи. Водночас він зазначив, що наразі Європа недостатньо допомагає Україні.

Відео дня

"Зараз наша військова допомога Україні сягає достатньо великих цифр, якщо вимірювати її мільярдами євро, - за три роки 60 мільярдів євро. Але якщо перерахувати, скільки ми даємо такої допомоги за один рік війни, виходить близько 20 мільярдів, - це менше 0,1% нашого валового продукту. І тут я завжди порушую це питання, і порушую публічно, - що я не розумію такої військової логіки. Ми для своєї оборони готові збільшувати наші військові витрати до 3,5% від валового продукту, але для України даємо лише 0,1% валового продукту. Ми дійсно маємо великий резерв, як можемо допомогти Україні більше, це треба просто вирішити і робити", - наголосив Кубілюс.

Він пояснив, що наразі зрозуміло, скільки саме коштів треба Україні. Водночас він додав, що партнерам важливо показати, що з цими фінансовими постачаннями зростає обороноздатність України.

"Щоб до Путіна врешті-решт прийшло усвідомлення, що він нічого не досягне в цій війні, що потрібно просто її закінчувати, домовлятися. Далі Україна могла б відновлювати і своє життя, і стати дуже успішним членом Європейського Союзу", - додав Кубілюс.

Тиск на Путіна: важливі новини

Раніше видання Foreign Policy писало, що спроби Заходу переконати російського диктатора Володимира Путіна, що його напад врешті-решт зазнає поразки, не спрацювали. Видання відзначає, що за майже 12 років війни в Україні кремлівський диктатор й надалі переслідує ключову мету - возз'єднання Києва і Москви та захоплення української суверенітету.

Відзначається, що для цієї мети Путін готовий піти на будь-які втрати. Журналісти пишуть, що таке бачення очільника Кремля - "трагедія для України".

Водночас, на їхню думку, це дозволяє відкрити нові можливості, не лише щодо України. Видання відзначає, що час відмовитися від спроб переконати Путіна, натомість його треба "перечекати".

Вас також можуть зацікавити новини: