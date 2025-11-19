Єдиний спосіб посадити Путіна за стіл переговорів - це переконати його в тому, що він нічого не досягне в Україні. Таку думку в інтервʼю "Донбас Реалії" висловив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.
"Цього можна досягти тільки таким чином, показуючи дуже конкретно і на практиці, що наша підтримка, військова підтримка України, не лише залишається на тому самому рівні, якою вона була всі ці три з половиною роки війни, але й зростає", - сказав Кубілюс.
Він додав, що одним з інструментів, які могли б змусити Путіна піти на переговори - є заморожені російські активи. Водночас він зазначив, що наразі Європа недостатньо допомагає Україні.
"Зараз наша військова допомога Україні сягає достатньо великих цифр, якщо вимірювати її мільярдами євро, - за три роки 60 мільярдів євро. Але якщо перерахувати, скільки ми даємо такої допомоги за один рік війни, виходить близько 20 мільярдів, - це менше 0,1% нашого валового продукту. І тут я завжди порушую це питання, і порушую публічно, - що я не розумію такої військової логіки. Ми для своєї оборони готові збільшувати наші військові витрати до 3,5% від валового продукту, але для України даємо лише 0,1% валового продукту. Ми дійсно маємо великий резерв, як можемо допомогти Україні більше, це треба просто вирішити і робити", - наголосив Кубілюс.
Він пояснив, що наразі зрозуміло, скільки саме коштів треба Україні. Водночас він додав, що партнерам важливо показати, що з цими фінансовими постачаннями зростає обороноздатність України.
"Щоб до Путіна врешті-решт прийшло усвідомлення, що він нічого не досягне в цій війні, що потрібно просто її закінчувати, домовлятися. Далі Україна могла б відновлювати і своє життя, і стати дуже успішним членом Європейського Союзу", - додав Кубілюс.
Тиск на Путіна: важливі новини
Раніше видання Foreign Policy писало, що спроби Заходу переконати російського диктатора Володимира Путіна, що його напад врешті-решт зазнає поразки, не спрацювали. Видання відзначає, що за майже 12 років війни в Україні кремлівський диктатор й надалі переслідує ключову мету - возз'єднання Києва і Москви та захоплення української суверенітету.
Відзначається, що для цієї мети Путін готовий піти на будь-які втрати. Журналісти пишуть, що таке бачення очільника Кремля - "трагедія для України".
Водночас, на їхню думку, це дозволяє відкрити нові можливості, не лише щодо України. Видання відзначає, що час відмовитися від спроб переконати Путіна, натомість його треба "перечекати".