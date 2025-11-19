За словами політика, Пекін контролює європейські ланцюги постачань та залишається важливим експортним ринком.

Глибокі економічні звʼязки Європейського Союзу з Китаєм обмежують його здатність чинити тиск на Пекін щодо війни РФ в Україні. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає Bloomberg.

"Китай також може завдати вам шкоди, і в цьому полягає проблема. Якщо ви не готові платити ціну, яку вони вам нав'яжуть, то важко діяти", - наголосила вона на заході Bloomberg у Брюсселі 18 листопада.

За словами журналістів, така заява пролунала тоді, коли ЄС намагається змусити Пекін припинити допомагати Росії ухилятися від санкцій, ввівши у жовтні обмежувальні заходи щодо кількох китайських компаній.

Також Каллас наголосила, що без підтримки Китаю війна РФ в Україні вже б закінчилася.

"І саме тому, як ви знаєте, ми зайшли так далеко", - додала вона.

Політик підкреслила, що ЄС заплатить ціну, коли націлиться на Китай та введе проти нього санкції, враховуючи, що Пекін контролює європейські ланцюги постачань та залишається важливим експортним ринком.

"Китай дуже розумно розширює свій геополітичний вплив", - додала Каллас.

У Bloomberg зазначили, що останніми тижнями ЄС побачив, наскільки вразливими є його компанії після того, як Пекін обмежив постачання рідкісних мінералів, які використовуються для виробництва всього - від акумуляторів для електромобілів до військового обладнання, вимагаючи від компаній отримання дозволів на імпорт.

Європейські автовиробники теж нещодавно зіштовхнулися з неминучим дефіцитом мікросхем після того, як китайський виробник мікросхем Nexperia припинив постачання на тлі політичного конфлікту.

Тому Каллас закликала союзників обʼєднатися проти Китаю, наголосивши, що дії Пекіна також впливають на США, Велику Британію, Австралію, Японію та інші країни.

"Проблема в тому, що ми не діємо тут єдино", - підсумувала верховний представник ЄС.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше Reuters писав, що Трамп готовий підтримати нові санкції проти Росії, але є умова. Зазначається, що президент США це зробить, якщо документ чітко закріпить за ним право остаточного рішення щодо будь-яких обмежувальних заходів.

За інформацією журналістів, ініціативу підтримують сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Браян Фіцпатрік, які просувають санкції проти держав, що купують російські енергоресурси.

Також Reuters повідомляв, що "Лукойл" оголосив форс-мажор на гігантському родовищі нафти через санкції США. Відомо, що США та Велика Британія минулого місяця запровадили санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", після чого Ірак призупинив усі грошові та нафтові виплати компанії.

За словами високопосадовця іракської нафтової галузі, якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, компанія зупинить видобуток і повністю вийде з проєкту.

