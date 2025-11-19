Основна атака ворога цієї ночі була спрямована на захід України.

За попередніми даними, в будинок у Тернополі влучила ракета Х-101, але потрібні офіційні дані після аналізу та обстеження.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері "Київ24". За його словами, основна атака ворога цієї ночі була спрямована на Захід.

"На захід був спрямований удар комбінований із залученням різних типів засобів повітряного нападу. Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, яка була пущена з північного напрямку. Таким чином, не було пусків з стратегічної авіації", - сказав він.

Ігнат зазначив, що за попередніми даними, саме ракета Х-101 влучила у будинок в Тернополі.

"Треба дивитися, це на місцях будуть визначати. Попередньо, що ракета ХАЗ-101 влучила в будинок", - пояснив він.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під масованим ударом ворога були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина. Росія знову била по мирних містах України, зокрема, цілеспрямовано по житлу, освітній, критичній інфраструктурі.

У Тернополі кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до десяти, 37 осіб поранено, під завалами ще можуть залишатися люди. Пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверхи. Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.

На Івано-Франківщині постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. На Львівщині триває гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч кв. м., усе – цивільні обʼєкти.

