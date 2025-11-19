На заміну аварійним графікам відключень світла прийшли планові погодинні.

Росія масовано атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що ворог спрямував дрони та ракети на енергетичні об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

"У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру", - наголошують у відомстві та додають, що під час відновлювальних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Внаслідок удару поранено чотирьох працівників, усі вони перебувають у лікарні.

У Міненерго нагадали, що для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення.

"Станом на зараз аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень", - підкреслили у міністерстві.

Там також зауважили, що 19 листопада графіки застосовуватимуться в усіх регіонах України.

"Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що, внаслідок ворожої атаки є знеструмлені споживачі у кількох областях. Диспетчери енергосистеми також нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися та закликали стежити за оновленнями графіків відключень на сторінках обленерго.

Як уточнили у ДТЕК, в результаті обстрілу ворогом ремонтної бригади на Дніпропетровщині, один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями.

Атака РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, восени РФ активізувала атаки на енергосистему України. В ніч на 19 листопада ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі через що запроваджувалися аварійні відключення.

В ніч на 17 листопада ворог атакував енергетичні об’єкти Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей.

15 листопада ворог вчергове атакував багатостраждальну Чернігівщину. Внаслідок цього низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах залишилася без світла.

