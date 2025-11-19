У місті - перевищений вміст хлору в повітрі.

Внаслідок масованої російської атаки на Тернопіль, яка відбулася вранці у середу, 19 листопада, у повітрі перевищений вміст хлору. Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.

Зазначається, що рівень хлору у повітрі в місті перевищує норму в шість разів. Мешканців просять зачинити вікна і не виходити з дому.

"За попередньою оперативною інформацією вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних!" - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Атака РФ на Тернопіль: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, вранці 19 листопада росіяни вдарили по Україні дронами і ракетами. Однією з цілей стало місто Тернопіль. У місті було зруйновано багатоповерхівку. "Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджено будівлі та житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби", - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Про 9 загиблих в Тернополі повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, були влучання у житлові девʼятиповерхівки, в місті виникли пожежі. "На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди", - додав він.

