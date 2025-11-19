Вносі російські окупанти вдарили по Україні більш ніж 470 ударними дронами та 48 ракетами різного типу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди", - повідомив глава держави.
Він додав, що на місцях влучань працюють усі необхідні служби, щоб врятувати людей.
"Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло", - поділився подробицями Зеленський.
Зеленський також зауважив, що масований удар ще з вечора був по Харкову, внаслідок чого десятки людей поранено, серед них є діти, також пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.
"Атакували енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина", - перерахував глава держави.
У зв'язку з атакою Зеленський підкреслив, що першочергова потреба України - це ракети для протиповітряної оборони, додаткові системи, збільшення можливостей бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя.
"Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми", - підсумував президент.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що станом на 10:00 кількість жертв російського удару у Тернополі зросла до 10, ще 37 осіб отримали поранення.
Нічний удар по Україні
Вночі росіяни запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників, а під ранок почали атакувати ракетами. Головним напрямком удару стали західні області України.
Вже відомо, що прильоти зафіксовані у Львові, Тернополі, Івано-Франківщині. За даними ЗМІ росіяни намагалися вдарити по Бурштинській ТЕС.