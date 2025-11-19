Команда Трампа таємно консультується з росіянами над розробкою нового плану щодо України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультується з владою РФ під час розроблення нового плану з припинення війни в Україні.

Про це повідомило видання Axios із посиланням на офіційних осіб США та Росії. Видання зазначило, що в плані США 28 пунктів і високопоставлений російський чиновник заявив, що з оптимізмом дивиться на нього.

Відео дня

Джерела Axios повідомили, що 28 пунктів плану можна розділити на 4 категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з РФ і Україною.

При цьому незрозуміло, як план вирішить такі питання, як територіальний контроль на Донбасі.

За даними видання, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який детально обговорив його з послом РФ Кирилом Дмитрієвим, повідомив американський чиновник.

Сам Дмитрієв розповів виданню, що провів три дні в Маямі, спілкуючись із Віткоффом та іншими членами команди Трампа. До того ж російський чиновник висловив оптимізм щодо шансів на успіх плану.

"Ми відчуваємо, що російська позиція дійсно почута", - прокоментував він.

Віткофф обговорив план із радником Зеленського з нацбезпеки Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український посадовець. "Ми знаємо, що американці над чимось працюють", - сказав український чиновник.

"Президент ясно дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства й укласти угоду про припинення війни. Трамп вважає, що є шанс покласти край цій безглуздій війні, якщо проявити гнучкість", - заявив виданню представник Білого дому.

Також Дмитрієв повідомив Axios, що основна ідея полягала в тому, щоб узяти принципи, узгоджені Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в серпні, і підготувати пропозицію "з врегулювання українського конфлікту, а також з відновлення російсько-американських відносин [і] вирішення проблем безпеки Росії".

За словами Дмитрієва, мета - підготувати письмовий документ із цього питання до наступної зустрічі Трампа і Путіна.

Дмитрієв заявив, що ці зусилля ніяк не пов'язані зі спробою Великобританії розробити мирний план для України, який, за його словами, не має шансів на успіх, оскільки ігнорує позицію РФ.

Російський представник заявив, що американська сторона зараз пояснює українцям і європейцям "переваги" свого нинішнього підходу.

"Це відбувається на тлі того, що Росія, безумовно, домоглася нових успіхів на полі бою", - сказав він.

Американський чиновник підтвердив, що Білий дім почав інформувати європейських і українських чиновників про новий план.

Він заявив, що Білий дім вважає реальним шанс залучити українців і європейців на свій бік, і що план буде адаптовано з урахуванням пропозицій усіх сторін.

"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для цього плану. Але обидві сторони мають бути практичними та реалістичними", - сказав американський чиновник.

Переговори про припинення війни

Нещодавно колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним нічого не дадуть.

А прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна "рано чи пізно" буде змушена вести переговори з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: