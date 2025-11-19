Це рішення підтримали 200 нардепів.

Трибуна Верховної Ради України 19 листопада знову заблокована фракцією "Європейська солідарність". Опозиція вимагає відставки всього уряду.

Як повідомляв УНІАН, у середу парламент України має розглянути відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, які пов’язані із корупційним скандалом навколо АТ "Енергоатом".

Блокування трибуни фракція "ЄС" розпочала напередодні, у зв'язку з чим засідання 18 листопада було перерване і питання залишилося не розглянуте. 19 листопада блокування триває, тож депутати виступають з місць. Ні вчора, ні сьогодні Галущенко та Грищук у парламент не з’явилися.

Оновлено о 12:35. У Верховній Раді України оголосили перерву до 12:40 - відбуватимуться консультації керівництва парламенту з лідерами фракцій та груп.

Перед цим народні депутати проголосували за те, щоб на 13:00 до парламенту запросити прем’єр-міністра України Юлію Свириденко, міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук, аби вони були присутні на розгляді питання про відставку.

За це рішення проголосувало 200 нардепів. При цьому нардеп Мар’яна Безугла сказала, що Гринчук нібито вже "втекла з України".

Також народні депутати запросив до парламенту секретаря РНБО Рустема Умєрова. За це рішення проголосувало 155 нардепів.

Корупційний скандал в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом". На них, ймовірно, є і записи розмов колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Там йдеться про корупцію в енергетичній галузі.

12 листопада рішенням уряду Галущенка було відсторонено від посади. Президент Володимир Зеленський анонсував очищення та перезавантаження управління АТ НАЕК "Енергоатом" та санкції проти двох людей, які фігурують у антикорупційній справі НАБУ. У відеозверненні він наголосив, що міністр юстиції та міністерка енергетики не можуть залишатися на посадах.

