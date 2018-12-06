Кремлівський пропагандист Кисельов зібрався провести реп-фестиваль на нудистському пляжі в Криму

Кисельов заявив, що ситуація з репом, в яку він потрапив, "викликала великий хайп", і у нього не залишилося інших шансів, крім як організувати реп-фестиваль.

Головний пропагандист Кремля, телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що збирається організувати масштабний реп-фестиваль в окупованому Криму влітку наступного року.

Про це він розповів в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Реп неможливо заборонити так само, як неможливо заборонити мат. Це явище культури, з якими ми маємо справу. Ситуація, в яку я потрапив з репом, викликала дуже великий хайп. Ця тема не залишає мені інших шансів, крім як зробити реп-фестиваль у Коктебелі", - заявив Кисельов.

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За його словами, в Росії багато реп-фестивалів схожі на одноденні концерти, однак Кисельов має намір організувати масштабну багатоденну подію. При цьому раніше він заявляв, що "репери немов кішки, які гуляють самі по собі. Організувати їх у зграю - непросте завдання".

Проведення фестивалю заплановано на серпень наступного року, відразу після джазового фестивалю "Koktebel Jazz". Захід планують провести на нудистському пляжі в Коктебелі.

Нагадаємо, інтерес Кисельова до реп-культури з'явився після скандалу з популярним у Росії репером Хаскі. 21 листопада в Краснодарі виконавця затримала поліція, після того, як він виступив з даху машини перед глядачами, яких не пустили на його концерт в одному з місцевих клубів. На Хаскі склали три адмінпротоколи за дрібне хуліганство, суд постановив заарештувати репера на 12 діб.

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Провести імпровізований концерт виконавець вирішив після того, як під тиском правоохоронних органів його виступ був зірваний одразу на двох майданчиках Краснодара. За словами директора репера Андрія Орєхова, власники першого майданчика скасували захід, оскільки "прокуратура залякала їх закриттям, перевірками і так далі". Виступ перенесли в інший клуб, але і там концерт не відбувся, оскільки будівлю було знеструмлено.

Громадськість і колег Хаскі "по цеху" обурив арешт репера. Виконавці Оксимирон, Баста і Noize MC навіть організували концерт солідарності "Я буду співати свою музику". Однак Хаскі випустили достроково, за пару годин до початку виступу. Виконавець провів у СІЗО 4 дні.

2 грудня в ефірі росТБ вийшла передача Кисельова "Вісті тижня", в якій він нібито підтримав реп-виконавців і заявив, що реп є альтернативним мистецтвом і "як мінімум, реперів не варто кошмарити".

При цьому він розповідав, що у своїх текстах вони використовують матюки "заборонені Роскомнаглядом", піднімають теми сексу і наркотиків і просувають анархічні погляди.