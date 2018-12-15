Протести у Франції: 20 тисяч демонстрантів і 85 затриманих (фоторепортаж, відео)

"Жовті жилети" блокують дороги у 199 пунктах.

Поліція Франції у суботу затримали вже 85 учасників антиурядових протестів, які проходять сьогодні по всій країні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

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За даними правоохоронців, 46 осіб досі перебувають під вартою. Минулого тижня поліція за день затримала понад 500 осіб.

Поліція повідомляє, що в акціях протесту по всій країні беруть участь 20 тисяч осіб, в Парижі зібралися кілька тисяч мітингарів. "Жовті жилети" блокують дороги у 199 пунктах.

У Парижі протестувальники зібралися на Єлисейських полях та біля будівлі опери. Повідомляється про кілька сутичок та застосування поліцією сльозогінного газу.

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували.

Президент Франції Еммануель Макрон після цього у телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.