Протести у Франції: 20 тисяч демонстрантів і 85 затриманих (фоторепортаж, відео)
Поліція Франції у суботу затримали вже 85 учасників антиурядових протестів, які проходять сьогодні по всій країні.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
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За даними правоохоронців, 46 осіб досі перебувають під вартою. Минулого тижня поліція за день затримала понад 500 осіб.
Поліція повідомляє, що в акціях протесту по всій країні беруть участь 20 тисяч осіб, в Парижі зібралися кілька тисяч мітингарів. "Жовті жилети" блокують дороги у 199 пунктах.
У Парижі протестувальники зібралися на Єлисейських полях та біля будівлі опери. Повідомляється про кілька сутичок та застосування поліцією сльозогінного газу.
Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували.
Президент Франції Еммануель Макрон після цього у телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.