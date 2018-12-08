У Парижі з'явилися перші барикади (фото)

Для будівництва бар'єру протестувальники використовують все, що бачать навколо: бетонні плити, сміттєві баки і навіть дерева.

Протестуючі в Парижі "жовті жилети" почали встановлювати на вулицях міста перші барикади.

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Для будівництва бар'єру протестувальники використовують все, що бачать навколо: бетонні плити, сміттєві баки і навіть дерева, повідомляє Reuters.

Таким чином протестувальники намагаються відгородитися від правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парижі порядок охороняють 8 тисяч поліцейських,що на 3 тисячі більше, ніж минулих вихідних. Вздовж вулиць французької столиці стоять поліцейські фургони і бронемашини. Ще до початку акції поліція затримала понад 300 осіб.

Також протести "жовтих жилетів" проходять сьогодні у Бельгії. У Брюсселі правоохоронці затримали вже понад 100 осіб.