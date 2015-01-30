Мітт Ромні вирішив відмовитися від участі у виборах президента США

Колишній потенційний кандидат в президенти США від Республіканської партії і екс-губернатор штату Массачусетс Мітт Ромні не буде брати участь у президентських виборах 2016 року, повідомляє BBC.

Три тижні тому Ромні несподівано заявив, що розглядає можливість своєї участі у передвиборній гонці, проте в п'ятницю він повідомив своїм помічникам, що не буде висуватися.

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З 10 січня Ромні намагався промацувати ґрунт для нової кампанії і шукати фінансових донорів, однак виявив, що багато його колишніх спонсорів, які фінансували попередню гонку, вже підтримують іншого кандидата - колишнього губернатора Флориди Джеба Буша, другого сина Джорджа Буша-старшого і брат Джорджа Буша-молодшого.