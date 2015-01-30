У Держдумі обурені, що школярів навчають іноземним мовам і грі в гольф

Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Ірина Ярова вважає обурливою занадто велику, на її думку, кількість виділених годин на вивчення іноземних мов у школах, передає Українська правда.

Про це вона заявила на засіданні Патріотичної платформи партії по темі "Єдина країна - єдиний освітній простір", повідомляє сайт "Єдиної Росії".

Зокрема, Ярова вважає неприйнятним намір російського Міносвіти запровадити обов'язковий іспит з іноземної мови у російських школах.

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"Міністерство освіти хоче ввести обов'язкову здачу ЄДІ іноземної мови, а в шкільну програму - другу обов'язкову іноземну мову. Виходить, що наша система освіти заточена під вивчення іноземної мови. І як ми хочемо в таких умовах зберегти наші традиції?", - задалася питанням парламентарій.

Крім того видання "Московський комсомолець", чий кореспондент також був присутній на засіданні, додає, що його учасники також обурилися освітньою програмою взагалі, оскільки вона проголошує курс на "чужий для російської матриці особистий успіх випускників".

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Також неприйнятним вони оголосили дії Мінспорту, який дозволив на уроках фізкультури грати в гольф.

"Ні б змусити дітей грати у бабки, адже з гравця в гольф який патріот?! Он українці не звертали належної уваги на викладання в школі й догралися, підкреслили вони", - йдеться в репортажі.

Обурило депутата Ярову й те, що роман Пушкіна «Євгеній Онєгін» було замінено у шкільній програмі на «Володаря мух» Вільяма Голдінга, який вона назвала жахливим твором. На її думку, Міністерство освіти «небезпечно виконує доручення президента щодо розробки освітніх стандартів», повідомляє КП.

«У нас пропозиція: прописати в законі про освіту те, що пряму відповідальність за розробку освітніх стандартів несе міністр і міністерство», - підсумувала депутат.