Росія передумала виходити з Ради Європи
03:28, 31 січня 2015Світ
6266 0
Росія має намір продовжити участь у роботі комітету міністрів та інших органах Ради Європи, а також у реалізації програм співробітництва Росія-РЄ, в яких беруть участь різні федеральні органи виконавчої і судової влади.
REUTERS
Про це заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич у зв'язку з позбавленням російської делегації права голосу в ПАРЄ, повідомляє ТАСС.
Він також додав, що відповідно до статуту Ради Європи внески всіх держав в бюджет РЄ проводяться без розбиття за статтями функціонування окремих органів РЄ і є безвідкличними.
Читайте такожУ ПАРЄ підняли Росію на сміх, коли делегація РФ виявила, що втратила право голосу (відео)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter