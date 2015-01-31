Росія передумала виходити з Ради Європи

Про це заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич у зв'язку з позбавленням російської делегації права голосу в ПАРЄ, повідомляє ТАСС.

Він також додав, що відповідно до статуту Ради Європи внески всіх держав в бюджет РЄ проводяться без розбиття за статтями функціонування окремих органів РЄ і є безвідкличними.

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