У Франції п'ятьох росіян звинуватили в зв'язках з терористами

Влада Франції пред'явила звинувачення п'ятьом громадянам Росії, затриманим раніше за підозрою в підготовці теракту.

"П'ятеро росіян, заарештованих у Франції, звинувачені в терористичних зв'язках", - йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.

Раніше МЗС РФ повідомив, що Франція підтвердила затримання п'ятьох громадян Росії, один з них - Зелімхан Ісмаїлов звинувачується в підготовці теракту. В даний час затримані знаходяться під вартою в Безьє, проводяться допити, пише РИА Новости.

Згідно з повідомленням, п'ятеро росіян віком від 26 до 44 років підозрюються у причетності до "джихадського осередку вербувальників" у невеликому місті на півдні Франції, звідки поїхали воювати до Сирії та Іраку кілька молодих людей, повідомив представник офісу прокуратури Парижа агентству Ассошіейтед Прес.

За його словами, мова йде про "попередні звинувачення кримінального характеру, пов'язані з плануванням вчинення терористичних актів". Всі підозрювані залишаться під вартою. Раніше поліція проводила допити росіян щодо діяльності радикальної агентурної мережі в місті Люнель. За даними слідчих, щонайменше шестеро вихідців з цього міста загинули в Іраку та Сирії за останні декілька місяців.

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Слідство поки не пов'язувало діяльність підозрюваних з причетністю до січневих терористичних актів у Парижі, зазначає Ассошіейтед Прес.

Голова кримінальної поліції міста Монпельє Жиль Суліє 20 січня заявив, що під час обшуків була виявлена потужна вибухівка у одного з росіян, затриманих на півдні Франції за підозрою у підготовці теракту.