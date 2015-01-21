Франція найме 2600 поліцейських для боротьби з тероризмом

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, передає Бі-бі-сі. Прем'єр також повідомив, що будуть розширені повноваження розвідувальних служб, у тому числі полегшена процедура отримання дозволів на прослуховування телефонних переговорів підозрюваних у підготовці терактів.

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Під постійним моніторингом спецслужб будуть знаходитися близько 3000 осіб - які проживають як у Франції, так і за її межами, якщо у них є зв'язки з країною.

Крім цього, прем'єр-міністр пообіцяв виділити на боротьбу з тероризмом 425 млн євро протягом трьох років. Він зазначив, що такі ресурси мають вирішальне значення для боротьби зі зростаючою екстремістською загрозою.