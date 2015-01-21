Франція найме 2600 поліцейських для боротьби з тероризмом

14:15, 21 січня 2015
Світ
72 0

Французьких поліцейських краще оснастять зброєю та засобами захисту, також додатково будуть найняті на роботу 2600 співробітників для боротьби з терористичною загрозою.

REUTERS

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, передає Бі-бі-сі. Прем'єр також повідомив, що будуть розширені повноваження розвідувальних служб, у тому числі полегшена процедура отримання дозволів на прослуховування телефонних переговорів підозрюваних у підготовці терактів.

Читайте такожУ Франції чотирьом людям пред'явлені звинувачення в пособництві тероризму

Під постійним моніторингом спецслужб будуть знаходитися близько 3000 осіб - які проживають як у Франції, так і за її межами, якщо у них є зв'язки з країною.

Крім цього, прем'єр-міністр пообіцяв виділити на боротьбу з тероризмом 425 млн євро протягом трьох років. Він зазначив, що такі ресурси мають вирішальне значення для боротьби зі зростаючою екстремістською загрозою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter