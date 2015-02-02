Європарламент евакуйовували на кілька годин через підозріле авто (фото)

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Як повідомляє прес-служба Європарламенту в Брюсселі, чотири адміністративні будівлі та центр відвідувачів були евакуйовані через виявлення неподалік підозрілого автомобілю.

Вже після 13-ї години всі змогли повернутися на робочі місця.

Читайте такожУ Брюсселі через повідомлення про мінування евакуювали житловий квартал (фото)Зазначається, що авто потрапило під підозру після виявлення підозрілої поведінки невстановленої особи, яку було заарештовано вранці цього ж дня. Ведеться розслідування.