Японія посилює заходи безпеки через погрози терактів з боку ІД

Вони зроблені у зв'язку з погрозами на адресу японських громадян з боку угруповання "Ісламська держава". Про це повідомив міністр державних земель, інфраструктури, транспорту і туризму Акіхіро Ота, передає ТАСС.

"Дано вказівку посилити охорону аеропортів та залізничних об'єктів, а також перевірок суден, що прибувають з-за кордону",- заявив він. Раніше в Токіо поінформували про посилення контролю за документами осіб, які в'їжджають в країну, силами імміграційної служби та митниці.

Читайте такожБойовики ІД стратили японського заручника

У вівторок в японській столиці пройшло засідання Штабу по заходам щодо міжнародної злочинності і тероризму під головуванням генерального секретаря кабінету міністрів Йосіхіде Сугі. На ньому, зокрема, обговорювалися технології забезпечення безпеки громадян країни за кордоном.

В ніч з 31 січня на 1 лютого угруповання "Ісламська держава" виклала в інтернеті відео з убивством японського заручника - журналіста Кендзі Гото. Бойовик в масці, який зарізав його, заявив, що ІД "жадає крові японців", і пригрозив новими терористичними актами.