За три тижні лихоманкою Ебола заразилися майже 400 осіб
21:08, 04 лютого 2015Світ
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Майже 400 осіб заразилися смертельним вірусом лихоманки Ебола за 21 день.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.
За даними ВООЗ, за три тижні в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне було зафіксовано 368 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражених Еболою становить 22 тисячі 460 осіб. В трьох країнах від лихоманки загинули 8966 осіб.
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Раніше ВООЗ повідомляла про 8959 загиблих і 22 тисячі 444 заражених лихоманкою.
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