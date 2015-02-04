За три тижні лихоманкою Ебола заразилися майже 400 осіб

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, за три тижні в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне було зафіксовано 368 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражених Еболою становить 22 тисячі 460 осіб. В трьох країнах від лихоманки загинули 8966 осіб.

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Раніше ВООЗ повідомляла про 8959 загиблих і 22 тисячі 444 заражених лихоманкою.