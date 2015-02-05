Війська НАТО захищають тільки своїх союзників - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг дав зрозуміти, що війська Альянсу захищають лише власних союзників – країн-членів НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, на прес-конференції він відповів на запитання, де "червона межа" для того, щоб сили НАТО були долучені до вирішення конфлікту на території України.

"Головна відповідальність НАТО - це захищати та боронити наших власних союзників від будь-яких загроз. І це наші непохитні зобов'язання. Ми захищаємо всіх союзників від будь-яких атак", - заявив Столтенберг.

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Він пояснив, що саме це є причиною того, що НАТО зараз розвиває власні сили, чому НАТО створює нові сили швидкого реагування та нові підрозділи командування і контролю у східних союзників, щоб "гарантувати, що ми можемо це робити також і в майбутньому"

"НАТО підтримує Україну, ми надаємо сильну політичну та практичну підтримку. Ми будемо продовжувати це робити", - додав Столтенберг.